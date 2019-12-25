شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان..سعود القحطاني يتلقى تهديد صاعق من أمريكا واوروبا يثير في نفسه الرعب والهلع وينسيه فرحة صدور حكم ببرأته من دم خاشقجي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..سعود القحطاني يتلقى تهديد صاعق من أمريكا واوروبا يثير في نفسه الرعب والهلع وينسيه فرحة صدور حكم ببرأته من دم خاشقجي



أعرب وليد الهذلول شقيق الناشطة السعودية المحتجزة منذ أكثر من عام لجين الهذلول عن رغبته في مقاضاة المسؤول السعودي السابق، سعود القحطاني دوليا.

واستفسر شقيق لجين الهذلول على حسابه في "تويتر" عن كيفية رفع دعوى ضد سعود القحطاني في محكمة أمريكية أو أوروبية، بتهم تتعلق بـ"جريمة التعذيب التي ارتكبها في حق لجين".

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

وردنا الان..سعود القحطاني يتلقى تهديد صاعق من أمريكا واوروبا يثير في نفسه الرعب والهلع وينسيه فرحة صدور حكم ببرأته من دم خاشقجي

عاجل...سر خطير يكشف لاول مرة عن قاتل خاشقجي والخبر ينزل كالصاعقة على راس ولي العهد السعودي ويصدم كل السعوديين داخل اللمملكة وخارحها

مباشر من محلات الصرافة..نكبة كبيرة للعملة اليمنية والريال السعودي والدولار يحطمان الريال اليمني ( اخر اسعار العملات اليوم)

شاهد.. فتاة سعودية شبه عارية تسير وسط جموع من الشبان في أحد أسواق الرياض ومفاجأة بشان ماحدث!! (فيديو صادم)

عاجل وفي غاية الخطورة.. الملك سلمان يصدر قبل قليل أمرًا ملكيًا اسعد كل عائلات المغتربين والسعوديين.. وسبب الرعب والهلع لهذه الفئة (نص القرار)

شاهد : هند القحطاني تثير الجدل بفيديو جديد عن المرأة في المجتمعات العربية.. وتتصدر ترند تويتر!

عاجل ..فاجعة الموت تألم عمان .. السلطان قابوس في ذمة الله .. والديوان السلطاني يصدر بيان عاجل وهام لكل ابناء الشعب العماني

ورد للتو ... شاب سعودي يكسر حاجز الخوف من داخل المملكة .. يوجه رسالة شديدة اللهجة لبن سلمان (والسبب الحد الجنوبي مع اليمن).. "فيديو صادم"

Advertisements

هل تذكرون خطيبة خاشقجي التركية ‘‘خديجة جنكيز’’ شاهدوا ما حدث لها اليوم بعد عام كامل من القهر( تفاصيل صادمة)

وردنا الان... جماعة الحوثيين يهينون عملات الشرعية شاهد الأوراق النقدية الجديدة في صنعاء تتحول الى لعبة ”اونو”.. (شاهد صور صادمة)

مسؤول استخباراتي أمريكي يكشف مفاجأة صادمة بشأن تبرئة سعود القحطاني من قتل "خاشقجي"

صدمة لكل المغتربين اليمنيين من الرجال والنساء..3 مغتربين يمنيين في السعودية يسببون الحرج للجالية اليمنية ويقومون بهذا العمل الفاضح والمحرم شرعا..شاهد فعلتهم القبيحة

هل تذكرون الفنانة الصغيرة "حلا الترك"..شاهدو كيف اصبحت مثيرة وفاتنة بعد ان بلغت سن ال18 وتزوجت.. والمفاجأة من هو العريس !؟ (شاهد 3 صور مثيرة)

شاهد الفيديو الفاضح والمخل الذي يكشف كل مفاتن هيفاء وهبي والمناطق الحساسة من جسدها وجعلها ضمن لائحة أجمل نساء العالم (فيديو خادش للحياء )

وردنا الان...وزارة العدل السعودية تعلن رسميا السماح بالزواج من سعوديات لأبناء هذه الجنسية وبشروط سهلة وميسرة وتحذر المحاكم والقضاة من تحرير عقود نكاح لهذه الفئة

وزير الدفاع المقدشي يصاب بالرعب والهلع من الامارات ويقدم على هذه الخطوة التي سببت صدمة كبيرة للجنرال الاحمر..شاهد ما فعله المقدشي ليرضي الاماراتيين

رغد صدام حسين وكل انصار والدها يذرفون دموع الفرح بعد الاعلان رسميا عن هذا الامر الخطير من عاصمة دولة عظمى ( شاهد 2 صور اثلجت صدور العراقيين )

ودعا شقيق الناشطة السعودية المعتقلة بالسعودية "من لديه دراية في هذا الشأن أن يتواصل معه".يذكر أن النيابة العامة برأت أمس المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، وأعلنت صدور أحكام بإعدام 5 أشخاص وسجن 3 آخرين، أدينوا في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.