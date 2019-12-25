شكرا لمتابعة خبر عن عاجل...سر خطير يكشف لاول مرة عن قاتل خاشقجي والخبر ينزل كالصاعقة على راس ولي العهد السعودي ويصدم كل السعوديين داخل المملكة وخارحها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل...سر خطير يكشف لاول مرة عن قاتل خاشقجي والخبر ينزل كالصاعقة على راس ولي العهد السعودي ويصدم كل السعوديين داخل المملكة وخارحها

أصدر القضاء السعودي، قبل يومين، حكما بإعدام خمسة أشخاص متهمين بجريمة مقتل الكاتب جمال خاشقجي، في تشرين أول/ أكتوبر من العام الماضي، داخل قنصلية بلده في إسطنبول.

وأعلنت النيابة العامة السعودية براءة كل من المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، ونائب رئيس الاستخبارات العامة سابقا أحمد عسيري، والقنصل السابق في إسطنبول محمد العتيبي.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

وردنا الان..سعود القحطاني يتلقى تهديد صاعق من أمريكا واوروبا يثير في نفسه الرعب والهلع وينسيه فرحة صدور حكم ببرأته من دم خاشقجي

عاجل...سر خطير يكشف لاول مرة عن قاتل خاشقجي والخبر ينزل كالصاعقة على راس ولي العهد السعودي ويصدم كل السعوديين داخل اللمملكة وخارحها

مباشر من محلات الصرافة..نكبة كبيرة للعملة اليمنية والريال السعودي والدولار يحطمان الريال اليمني ( اخر اسعار العملات اليوم)

شاهد.. فتاة سعودية شبه عارية تسير وسط جموع من الشبان في أحد أسواق الرياض ومفاجأة بشان ماحدث!! (فيديو صادم)

عاجل وفي غاية الخطورة.. الملك سلمان يصدر قبل قليل أمرًا ملكيًا اسعد كل عائلات المغتربين والسعوديين.. وسبب الرعب والهلع لهذه الفئة (نص القرار)

شاهد : هند القحطاني تثير الجدل بفيديو جديد عن المرأة في المجتمعات العربية.. وتتصدر ترند تويتر!

عاجل ..فاجعة الموت تألم عمان .. السلطان قابوس في ذمة الله .. والديوان السلطاني يصدر بيان عاجل وهام لكل ابناء الشعب العماني

ورد للتو ... شاب سعودي يكسر حاجز الخوف من داخل المملكة .. يوجه رسالة شديدة اللهجة لبن سلمان (والسبب الحد الجنوبي مع اليمن).. "فيديو صادم"

هل تذكرون خطيبة خاشقجي التركية ‘‘خديجة جنكيز’’ شاهدوا ما حدث لها اليوم بعد عام كامل من القهر( تفاصيل صادمة)

وردنا الان... جماعة الحوثيين يهينون عملات الشرعية شاهد الأوراق النقدية الجديدة في صنعاء تتحول الى لعبة ”اونو”.. (شاهد صور صادمة)

مسؤول استخباراتي أمريكي يكشف مفاجأة صادمة بشأن تبرئة سعود القحطاني من قتل "خاشقجي"

صدمة لكل المغتربين اليمنيين من الرجال والنساء..3 مغتربين يمنيين في السعودية يسببون الحرج للجالية اليمنية ويقومون بهذا العمل الفاضح والمحرم شرعا..شاهد فعلتهم القبيحة

هل تذكرون الفنانة الصغيرة "حلا الترك"..شاهدو كيف اصبحت مثيرة وفاتنة بعد ان بلغت سن ال18 وتزوجت.. والمفاجأة من هو العريس !؟ (شاهد 3 صور مثيرة)

Advertisements

شاهد الفيديو الفاضح والمخل الذي يكشف كل مفاتن هيفاء وهبي والمناطق الحساسة من جسدها وجعلها ضمن لائحة أجمل نساء العالم (فيديو خادش للحياء )

وردنا الان...وزارة العدل السعودية تعلن رسميا السماح بالزواج من سعوديات لأبناء هذه الجنسية وبشروط سهلة وميسرة وتحذر المحاكم والقضاة من تحرير عقود نكاح لهذه الفئة

وزير الدفاع المقدشي يصاب بالرعب والهلع من الامارات ويقدم على هذه الخطوة التي سببت صدمة كبيرة للجنرال الاحمر..شاهد ما فعله المقدشي ليرضي الاماراتيين

رغد صدام حسين وكل انصار والدها يذرفون دموع الفرح بعد الاعلان رسميا عن هذا الامر الخطير من عاصمة دولة عظمى ( شاهد 2 صور اثلجت صدور العراقيين )

وأوضحت وسائل إعلام سعودية أن عدم نشر أسماء المدانين والذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، يأتي نظرا لإمكانية استئنافهم القرار.

ورغم عدم نشر أي وسيلة إعلام سعودية لأسماء المحكوم عليهم بالإعدام، إلا أن مصادر غير رسمية، كشفت أسماءهم، منذ طلب النائب العام إعدامهم مطلع العام 2019.

والخمسة هم بحسب ما تابعته موقع "عربي21":

ماهر المطرب

ضابط برتبة عقيد في الاستخبارات السعودية، عمل سابقًا ضمن الملحق الأمني لسفارة بلاده في لندن، وكان مساعدا مختصا بأمن المعلومات لسعود القحطاني.

وقال تقرير الأمم المتحدة إن مطرب متورط في التخطيط للعملية قبل أيام من تنفيذها وهناك تسجيل له يشير فيه إلى خاشقجي ويصفه بأنه "خروف العيد".

وظهر المطرب قبل شهور من جريمة خاشقجي، إلى جانب ولي العهد في زيارات قام بها إلى واشنطن وأوروبا.

واتهم المطرب بأنه كان المفاوض الرئيسي من أجل إعادة خاشقجي إلى المملكة، بحكم معرفته به في عملهما سويا في السفارة بلندن قبل سنوات.

وبحسب ما نشرت وسائل إعلام تركية عن محاضر التحقيق في وقت سابق، فإن المطرب هو من أعطى أمرا بقتل خاشقجي، ودفنه في حديقة القنصلية، قبل أن يقرر تقطيع جثته.



صلاح محمد الطبيقي

طبيب شرعي يبلغ من العمر 48 عاما، يعمل لدى قسم الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية، ويتهم بأنه من قام بتقطيع جثة خاشقجي، بواسطة منشار.

ولعب الطبيقي الذي ولد وترعرع في مدينة جازان جنوب المملكة، دورا هاما في إزالة البصمات من داخل جدران وأرضية القنصلية، بحسب محاضر التحقيق.

وبحسب تقرير سابق للأمم المتحدة، فإن الطبيقي لم يكن ضمن أعضاء الفريق الذي شكّل من أجل إقناع خاشقجي بالعودة، واقتصرت مهمته على التقطيع، والتخلص من الجثة.

وأحضر الطبيقي مادة مخدرة خصيصا من القاهرة، كونها تحوي جرعة عالية محرمة في القوانين الدولية.

اللافت أن الطبيقي لم يمض في أسطنبول سوى تسع ساعات بحسب ما كشفت مصادر أمنية تركية، قالت إن الطبيب الجنائي طلب تشغيل الموسيقى خلال تقطيع الجثة الذي لم يستغرق معه سوى سبع دقائق.

فهد شبيب البلوي

يبلغ من العمر 34 عاما، ويعتقد بأنه من ضمن الفريق الذي باشر في عملية تخدير وقتل الكاتب جمال خاشقجي، وذلك في ذات اليوم الذي وصل فيه إلى إسطنبول، ووضع أمتعته في فندق موفنبيك.

وفي الوقت الذي لم تنشر فيه معلومات حول وظيفة البلوي، قال مغردون سعوديون محسوبون على جهات مقربة من الحكومة، إن البلوي قتل بحادث سير في العام 2017، على طريق طريف شمال المملكة.

إلا أن مصادر ردت بأن المتوفى يحمل ذات الاسم، لكنه ليس الشخص المعني بالتورط في جريمة قتل خاشقجي.

وليد عبد الله الشهري

وذكر التقرير أن أحكاما بالإعدام قد تصدر أيضا بحق كل من فهد شبيب البلوي ووليد عبد الله الشهري، وكلاهما من أفراد الحرس الملكي السعودي، وتركي مشرف الشهري وهو ضابط مخابرات.

وكان الثلاثة من بين 10 مسؤولين سعوديين أدرج التقرير أسماءهم قائلا إنهم كانوا في القنصلية وقت وقوع جريمة القتل.

تركي مشرف الشهري

37 عاما، لا تعرف وظيفته الحقيقية، إلا أنه متورط بشكل رئيسي في جريمة قتل خاشقجي، وقدم خصيصا لتنفيذ الجريمة، إذ إنه لم يمكث في إسطنبول سوى 14 ساعة، وأقام أيضا في فندق موفنبيك.