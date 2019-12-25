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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. الملك سلمان يصدر قبل قليل أمرًا ملكيًا اسعد كل عائلات المغتربين والسعوديين.. وسبب الرعب والهلع لهذه الفئة (نص القرار)

لا تتهاون السلطات السعودية مع من يسعون لنشر المخدرات وتدمير المجتمع سواء كان هذا المجرم سعودي او غير سعودي. العائلات ايضا من المغتربين او من العائلات السعودية تخشى على فلذات اكباداها من الشباب والمراهقين الوقوع في براثن تجار المخدرات والمروجين لها ، لذلك تنزل السلطات لسعودية اشد عقوبة بحقهم ردعا لهم والحفاظ على سلامة العائلات والامن العام. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان..سعود القحطاني يتلقى تهديد صاعق من أمريكا واوروبا يثير في نفسه الرعب والهلع وينسيه فرحة صدور حكم ببرأته من دم خاشقجي عاجل...سر خطير يكشف لاول مرة عن قاتل خاشقجي والخبر ينزل كالصاعقة على راس ولي العهد السعودي ويصدم كل السعوديين داخل اللمملكة وخارحها مباشر من محلات الصرافة..نكبة كبيرة للعملة اليمنية والريال السعودي والدولار يحطمان الريال اليمني ( اخر اسعار العملات اليوم) شاهد.. فتاة سعودية شبه عارية تسير وسط جموع من الشبان في أحد أسواق الرياض ومفاجأة بشان ماحدث!! (فيديو صادم) عاجل وفي غاية الخطورة.. الملك سلمان يصدر قبل قليل أمرًا ملكيًا اسعد كل عائلات المغتربين والسعوديين.. وسبب الرعب والهلع لهذه الفئة (نص القرار) شاهد : هند القحطاني تثير الجدل بفيديو جديد عن المرأة في المجتمعات العربية.. وتتصدر ترند تويتر! عاجل ..فاجعة الموت تألم عمان .. السلطان قابوس في ذمة الله .. والديوان السلطاني يصدر بيان عاجل وهام لكل ابناء الشعب العماني ورد للتو ... شاب سعودي يكسر حاجز الخوف من داخل المملكة .. يوجه رسالة شديدة اللهجة لبن سلمان (والسبب الحد الجنوبي مع اليمن).. "فيديو صادم" Advertisements هل تذكرون خطيبة خاشقجي التركية ‘‘خديجة جنكيز’’ شاهدوا ما حدث لها اليوم بعد عام كامل من القهر( تفاصيل صادمة) وردنا الان... جماعة الحوثيين يهينون عملات الشرعية شاهد الأوراق النقدية الجديدة في صنعاء تتحول الى لعبة ”اونو”.. (شاهد صور صادمة) مسؤول استخباراتي أمريكي يكشف مفاجأة صادمة بشأن تبرئة سعود القحطاني من قتل "خاشقجي" صدمة لكل المغتربين اليمنيين من الرجال والنساء..3 مغتربين يمنيين في السعودية يسببون الحرج للجالية اليمنية ويقومون بهذا العمل الفاضح والمحرم شرعا..شاهد فعلتهم القبيحة هل تذكرون الفنانة الصغيرة "حلا الترك"..شاهدو كيف اصبحت مثيرة وفاتنة بعد ان بلغت سن ال18 وتزوجت.. والمفاجأة من هو العريس !؟ (شاهد 3 صور مثيرة) شاهد الفيديو الفاضح والمخل الذي يكشف كل مفاتن هيفاء وهبي والمناطق الحساسة من جسدها وجعلها ضمن لائحة أجمل نساء العالم (فيديو خادش للحياء ) وردنا الان...وزارة العدل السعودية تعلن رسميا السماح بالزواج من سعوديات لأبناء هذه الجنسية وبشروط سهلة وميسرة وتحذر المحاكم والقضاة من تحرير عقود نكاح لهذه الفئة وزير الدفاع المقدشي يصاب بالرعب والهلع من الامارات ويقدم على هذه الخطوة التي سببت صدمة كبيرة للجنرال الاحمر..شاهد ما فعله المقدشي ليرضي الاماراتيين رغد صدام حسين وكل انصار والدها يذرفون دموع الفرح بعد الاعلان رسميا عن هذا الامر الخطير من عاصمة دولة عظمى ( شاهد 2 صور اثلجت صدور العراقيين ) فقد أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا بتنفيذ حكم القتل في مواطن سعودي، متهم بترويج المخدرات في محافظة جدة. وأعلنت وزارة الداخلية اليوم، تنفيذ حكم القتل، على المواطن المتهم بناءًا على أمر ملكي بعد استنفاد كافة درجات التقاضي أمام المحكمة، وجاء نص البيان الذي أصدرته- حسب وسائل إعلام سعودية كالتالي: بفضل من الله تم القبض على / عبدالله بن دخيل الله بن فريح العنزي – سعودي الجنسية -، عند قيامه بترويج وبيع كمية من الحبوب المحظورة, وحيازة سلاح ناري وطلقتين حيتين, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه. وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني / عبدالله بن دخيل الله بن فريح العنزي اليوم الخميس، 10 / 3 / 1441هـ ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

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