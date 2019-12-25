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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد : هند القحطاني تثير الجدل بفيديو جديد عن المرأة في المجتمعات العربية.. وتتصدر ترند تويتر!

أثارت السعودية هند القحطاني الجدل من جديد بعد نشرها لمقطع فيديو على حسابها عبر سناب شات، تحدثت فيه عن المرأة في المجتمعات العربية.

وقالت القحطاني خلال المقطع “المجتمعات العربية وخاصة الخليجية من أسوأ المجتمعات في التعامل مع المرأة، رجال ونساء، يعني الرجل يعامل المرأة معاملة سيئة، والمرأة نفسها تعامل المرأة معاملة سيئة”.

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وتابعت “يبغون أي امرأة في المجتمع تكون super woman ، ويبغونها تكون ملكة جمال، ويبغون جسمها يكون مثل أجسام عارضات الأزياء، وطباخة درجة أولى، ومربية جيدة للأبناء، وموظفة، ومتحدثة جيدة، يعني صراحة ضغط غير طبيعي على المرأة”.

وأضافت “مهما بذلت المرأة من مجهود لا جزاء ولا شكورا، لا تجد إلا النقد وتكسير المجاديف والذم إلى درجة الجلد ولا كأنها سوت شيء، صراحة عزائي للنساء العربيات وبالذات الخليجيات”.

وتصدر هاشتاق #هند_القحطاني ترند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد نشرها للمقطع، حيث بادر الآلاف من النشطاء والمغردين بالرد عليها.