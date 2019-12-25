الجوف: مواجهات بين الأمن وقبليين توقع 14 قتيلاً من الجانبين
يمن شباب نت
الاربعاء, 25 ديسمبر, 2019 - 12:58 مساءً
[ وكالة: مواجهات بين الأمن وقبليين في الجوف توقع 14 قتيلاً من الجانبين ]
قتل 14 من الأمن ومسلحين قبليين، في مواجهات شهدتها محافظة الجوف، شمالي اليمن، على مدى أيام.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الجوف قوله: إن "اشتباكات مستمرة منذ الأحد، بين قوات الأمن من جهة وقبليين من آل حزام وآل دايل من جهة أخرى في منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف" خلفت قتلى وجرحى من الجانبين.
وأضاف المصدر أن خلافات بين الأمن وقبليين ـ لم يكشف أسبابها ـ أدت إلى مقتل زعيم قبلي يدعى الشيخ حسن عياش الحزمي، برصاص جنود، ومقتل 6 مسلحين قبليين آخرين.
وحسب المصدر، فإن الاشتباكات أسفرت أيضاً عن مقتل 8 جنود أمن، وسيطرة المسلحين القبليين على نقاط ومواقع في منطقة اليتمة.
وأشار المصدر ـ وفق الوكالة ـ إلى أن مديرية خب والشعف تشهد توتراً في ظل وصول تعزيزات لكلا الطرفين.
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