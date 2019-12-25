الحديدة.. موجة نزوح جديدة هرباً من القصف الحوثي العنيف

شهدت محافظة الحديدة، غربي اليمن، موجة نزوح جديدة، في داخل المحافظة وخارجها، جراء القصف الحوثي الهستيري على مساكن المواطنين.



وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، إن مليشيات الحوثي أمطرت الأحياء السكنية في مديرية "الحَوَك" بالقذائف المدفعية وبالأسلحة الثقيلة بشكل هستيري ما أدى إلى نزوح عشرات الأسر إلى مناطق أكثر أمنا.



وأشار المركز إلى أن العائلات نزحت من حي منظر التابع لمديرية الحَوَك نحو مديرية الخوخة.



واستقبلت محافظات تعز وإب، موجة جديدة من تلك الأسر خلال الأيام الماضية، وفق مصادر محلية متطابقة.



وكانت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، قد كشفت أمس الثلاثاء، عن وجود حالات نزوح في الحديدة بسبب زيادة الصراع.



وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية، خروقاتها المستمرة، للهدنة المعلنة في الحديدة، وأدت تلك الخروقات على مدى عام من اتفاق السويد، إلى مقتل مئات المدنيين وفق تقارير حكومية.







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