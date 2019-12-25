حافظ معياد مرشح المؤتمر الشعبي العام لرئاسة الحكومة الشرعية ونائبان من الاصلاح والمجلس الانتقالي

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر خاصة بالرياض عن أختيار الأستاذ/حافظ فاخر معياد رئيسا للوزراء للحكومة اليمنية الجديدة تنفيذا لأتفاق الرياض المبرم الشهر الماضي بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي .. وأوضحت المصادر أن الحكومة الجديدة تضم 24 وزيرا ونائبان لرئيس الوزراء هما الفريق ركن محمد المقدشي والبرلماني الأستاذ / ناصر الخبجي ممثلا للأنتقالي الجنوبي.. ولفتت المصادر الى أن اللواء ركن /صغير حمود بن عزيز سيكون وزيرا للدفاع واللواء / شلال علي شايع هادي وزيرا للداخلية (انتقالي).. Advertisements وأشارت المصادر لتولي السفير /احمد عوض بن مبارك لوزارة الخارجية . ونوهت المصادر أن الحكومة اليمنية الجديدة تضم 24 حقيبة وزارية فقط وان معظم وزراء حكومة الدكتور معين عبدالملك خارج التشكيل الحكومي الجديد وسيذهب اغلبهم سفراء في تعيينات لاحقة .. وأفادت المصادر ان أعضاء الحكومة قد تمت تسميتهم وان الاعلان رسميا عن التشكيلة الحكومية سيتم قبل نهاية الاسبوع الجاري

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