شكرا لبحثكم عن خبر بالصور .. الطالبة توجان تعيد حزب المؤتمر الى الساحة اليمنية بقوة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الإعلامي اليمني الساخر، محمد الربع، إن حزب المؤتمر الشعبي العام لم ينتفض لسقوط الدولة في 2014م، ولا لسقوط زعيم الحزب والرئيس السابق، علي عبدالله صالح قتيلاً بيد الحوثيين، ولكنه انتفض الآن وعاد بقوة للساحة اليمنية.

وأضاف، إن حزب المؤتمر عائد وبقوة للساحة وذلك من خلال أهم وأكبر القضايا الوطنية التي تهم الوطن والمواطن.

وتابع الربع ساخراً على تضامن قيادات المؤتمر مع توجان البخيتي بقوله: لم ينتفض لسقوط الدولة ولا لسقوط صالح قتيلاً، ولكن ها هو ينتفض لما هو أهم وأعظم وأخطر.. مضيفاً إجتماع طارئ للجنة الدائمة ‎"لتوجان_الشعبي_العام"

وأختتم الربع بقوله؛ وهناك إحتمال لتحركات غاضبة للحزب قادمة إنتصاراً لـ مهند الرديني.

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وكانت احدى المدارس في الاردن أقدمت على فصل ابنة الصحفي والناشط السياسي علي البخيتي من المدرسة مرجعة الاسباب إلى مشاركتها لمنشورات والدها على صحفات التواصل الاجتماعي .

وكانت توجان ابنة الصحفي علي البخيتي قد نشرت على صفحتها في الفيس بوك بيان تقول فيه أن مدارس الجزيرة التي تدرس فيها في العاصمة الأدرنية عمان منعتها من دخول الفصل الدراسي.

وأكدت توجان أن سبب منع المدرسة لها كان بسبب منشورات والدها المقيم في لندن ومشاركتها لها.