تعرف على الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

الخليج 365 - علي كامل:

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، الطقس المتوقع للفترة من الساعة 16:00 تاريخ 25/12/2019 حتى الساعة 16:00 تاريخ 26/12/2019م.



وأوضح المركز، أن الطقس في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، طقس بارد بوجه عام أثناء الليل والصباح الباكر خاصة على المرتفعات الجبلية لمحافظات (ذمار - البيضاء - عمران – صنعاء ) مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الصغرى ويكون الطقس صحو الى غائم جزئيا اجمالا أثناء النهار ومن المحتمل تشكل الشابورة المائية على اجزاء من المرتفعات الجبلية لمحافظات ( حجة – المحويت- ريمة – اب وتعز ) خلال ساعات الليل والصباح الباركر.

المناطق الصحراوية: صحو بوجه عام وبارد نسبيا اثناء الليل والصباح الباكر والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها من 05 الى 15 عقدة.

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وبين أن المناطق الساحلية وخصوصا في السواحل الجنوبية والشرقية، غائم جزئيا والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها من 06 الى 16 عقدة.

أما السواحل الغربية، صحو الى غائم جزئيا والرياح جنوبية الى جنوبية غربية تتراوح سرعتها من 08 إلى 22 عقدة مثيرة للاتربة والرمال أحياناعلى مدينة المخاء.

وبارخبيل سقطرى غائم جزئيا مع احتمال هطول امطار خفيفة والرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها ما بين 08 الى 16 عقدة.

ونبه المركز الوطني الأخوة المواطنين قاطني المحافظات الجبلية المذكورة أعلاه من الأجواء الباردة أثناء المساء والصباح الباكر خاصة كبار السن والأطفال والعاملين أثناء الفترات الليلية، والأخوة الصيادين ومرتادي البحر جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من الرياح الشديدة واضطراب البحر.