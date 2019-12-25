شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإعلان عن أقل درجات الحرارة التي سجلت في بعض محطات الرصد الجوي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019 الخليج 365 - علي كامل: أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، النشرة التنبيهية المتوقعة خلال ال 24ساعة القادمة.

وبحسب المركز، فإن أقل درجات حرارة سجلت في بعض محطات الرصد الجوي صباح يوم الأربعاء الموافق 25/12/2019 م المدينة الحرارة ذمار 02.8 عمران 05.0 صنعاء 05.3 Advertisements حجة 05.8 السدة 07.4 إب 05.8 المحويت 09.0 سيئون 08.9 ويتوقع المركز الوطني للأرصاد يستمر الطقس بارد وجاف مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة الصغرى على معظم المرتفعات الجبلية والصحراوية وأجزاء من الهضاب الصحراوية أثناء ساعات الليل والصباح الباكر. ونبه المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين قاطني المحافظات الأنفة الذكر خاصة كبار السن والأطفال والمزارعين من الأجواء الباردة أثناء المساء والصباح الباكر.

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