تنفيذي شبوة يناقش أوضاع المحافظة والمخططات العمرانية في عتق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019 الخليج 365 - شبوة ناقش المكتب التنفيذي لمحافظة شبوة، في اجتماعه اليوم، برئاسة المحافظ محمد بن عديو، أوضاع المحافظة والمخططات العمرانية في مدينة عتق.

Advertisements وأقر المكتب التنفيذي تشكيل لجنة برئاسة وكيل المحافظة المساعد الكندي لبحث موضوع أصحاب الأراضي المتدخلة في التخطيط العمراني لمدينة عتق، وتحديد المساحات الخاصة بالخدمات العامة. كما أقر تشكيل لجنة برئاسة الوكيل المساعد الأحمدي، لإعلان مناقصة لبيع معدات الخردة التابعة لفرع الهيئة العامة للاستكشافات النفطية بالمحافظة، وتسخير مواردها لصالح بناء مبنى لفرع الهيئة. وشدد الاجتماع على ضرورة قيام الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظة بإعداد خطط عملها للعام القادم 2020م وتقارير أداءها السنوي وحساباتها الختامية للعام الجاري 2019.

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