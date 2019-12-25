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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يتقدم جموع المشيعين لجنازة العميد علي عوض العليي بمدينة الشحر.. صور والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
تقدم محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني عصر اليوم جموع المشيعين لجنازة الفقيد العميد علي عوض العليي رئيس شعبة النقل بالمنطقة العسكرية الثانية.
وأدّى المحافظ البحسني ومعه وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي وعدد من المسؤولين والقادة العسكريين والمواطنين صلاة الجنازة على روح الفقيد عقب أداء صلاة العصر بمسجد الشيخ احمد بن عمر بن سعيد بن جوبان بمدينة الشحر.
وكان الفقيد العميد علي عوض العليي قد وافته المنية قبل أيام بالعاصمة المصرية القاهرة وتم نقل جثمانه إلى مدينة الشحر حيث تم الصلاة عليه في مسجد جوبان ودفن جثمانه الطاهرة بمقبرة المسجد.
حضر مراسم التشييع أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان الجوهي ورئيس عمليات المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عمر بادبيس ومدير عام مديرية مدينة الشحر المهندس امين بارزيق وقادة الألوية والشعب بقيادة المنطقة العسكرية الثانية وعدد من الشخصيات الاجتماعية وأهالي الفقيد وجمع غفير من المواطنين.
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