الإعلان عن إتلاف "1052" لغم وعبوة ناسفة في الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

الجوف - الخليج 365

أعلنت الفرق الهندسية التابعة لمشروع "مسام"، إتلاف وتفجير 1052 لغم وعبوة ناسفة غير متفجرة زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة اليتمة بمحافظة الجوف.



ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت" عن مشرف الفرق العاملة في محافظة الجوف العقيد عامر البحري، قوله إن عملية الإتلاف "شملت 500 لغم أرضي مضاد للدروع، 50 قذيفة غير منفجرة، وأثنين صواريخ كاتيوشا وكذا 500 فيوز وكبسولة، بالإضافة إلى عشرات الذخائر من مخلفات الحرب".

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ولفت إلى أن القذائف والألغام التي تم إتلافها انتزعتها فرق "مسام" من عدد من المواقع في منطقة اليتمة خلال الشهرين الماضيين.

وذكر العقيد البحيري أن فرق "مسام" تمكنت منذ بدأ العمل في منطقة اليتمه من تطهير وتأمين 40 حقل ومنطقة ملغومة جلها مناطق حيوية متعلقة بحياة المدنيين تتنوع ما بين مناطق رعي، وطرقات عامة ومساحات زراعية.

وقالت الحكومة اليمنية الشرعية، إن مليشيا الحوثي قامت بزراعة أكثر من مليون لغم في المحافظات اليمنية منذ بداية الحرب مطلع العام 2015، في نسبة هي الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.

ويحظر القانون اليمني و"اتفاقية حظر الألغام" لعام 1997 استخدام الألغام المضادة للأفراد؛ استُخدمت الألغام المضادة للمركبات عشوائيا في انتهاك لقوانين الحرب، ما شكل خطرا على المدنيين بعد فترة طويلة من توقف القتال.