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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صنعاء.. مليشيا الحوثي تختطف رئيس وأمين عام نقابة شبكات الإنترنت "بيان" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019
الجوف - الخليج 365
اختطفت ميليشا الحوثي في صنعاء رئيس النقابة الوطنية لشبكات الانترنت وأمينها العام، بعد يوم من إضراب الشبكات جزئيا احتجاجا على رفع أسعار الانترنت.
وأدانت النقابة في بيان لها، اختطاف المهندس احمد العليمي رئيس النقابة والمهندس علي البدوي الأمين العام من قبل جهاز الأمن والمخابرات عصر أمس الثلاثاء.
وأوضح مصدر في النقابة بحسب البيان، أن الاعتقال جاء بعد ساعات قليلة من انتهاء الاجتماع الذي عقد برئاسة عضو مايسمى المجلس السياسي الأعلى "محمد علي الحوثي" وحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة غير المعترف بها "مسفر النمير" ورئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل عصام الحملي والقاضي أحمد سيف حاشد عضو مجلس النواب ورئيس النقابة الوطنية للشبكات والأمين العام.
وعقد الاجتماع لمناقشة "مظلمة ملاك الشبكات الذين تمثلهم النقابة مع وزارة الاتصالات والاتفاق حول نقاط محددة لمعالجة القضية".
وقال البيان إن المذكورين تلقوا اتصالات هاتفية من جهاز الأمن والمخابرات وطلبوا منهم سرعة الحضور، وهو بالفعل ما قام به رئيس النقابة والأمين العام استجابة لدعوة الجهاز الذي قام بإختطافهم فور وصولهم.
واستنكرت النقابة قيام مليشيا الحوثي بإختطاف رئيس النقابة والأمين العام بعد أن تم حل المشكلة القائمة بين ملاك الشبكات ووزارة الاتصالات من قبل عضو المجلس السياسي الأعلى على خلفية الزيادة السعرية لخدمات الانترنت ومصادرة اجهزة ملاك الشبكات من قبل وزارة الاتصالات ووضع آلية مزمنة لمعالجة ذلك.
وطالب البيان المعنيين بسرعة الافراج عن المذكورين، وحملهم مسئولية ما قد يلحقهم من أذى بسبب هذا الإجراء التعسفي.
وأكدت النقابة أن اختطاف رئيس النقابة والأمين العام لن يثني كوادر النقابة ملاك الشبكات من الاستمرار في الإضراب عن العمل.
ودعت النقابة ملاك الشبكات الى الاستمرار في عملية الاضراب المفتوح وإيقاف شبكاتهم والنشطاء والمهتمين وعموم المواطنين الى مساندة هذه القضية وصولا للإفراج عن المعتقلين وتحقيق المطالب المشروعة لملاك الشبكات.
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