نقابة الصحفيين تطالب بإنقاذ "الصمدي" إثر تدهور صحته بسجون الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

صنعاء - الخليج 365

كشفت نقابة الصحفيين اليمنيين، عن تدهور الوضع الصحي لصحفي معتقل في سجون مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، منذ سبعة أشهر.



وقالت النقابة في بيان لها مساء الثلاثاء، إنها تلقت بلاغ من أسرة الصحفي عبد الحافظ الصمدي المعتقل منذ 27 يوليو الفائت لدى جماعة الحوثي تفيد فيه أن حالة الزميل الصحية متدهورة، حيث ظهر مؤخراً ورم في ظهره يضاعف من معاناته.

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وطالبت النقابة بسرعة الإفراج عن "الصمدي" مستنكرة ظروف الاعتقال التعسفي والحرمان من حق التطبيب والعلاج.

ودعت النقابة الصحفيين كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير "مواصلة ضغوطها وتضامنها حتى الافراج عن جميع الصحفيين المختطفين في اليمن".

وأضافت النقابة في بيانها أن الجرائم المرتكبة بحق الصحافة والصحفيين "لن تسقط بالتقادم ولابد أن تنتهي حالة الإفلات من العقاب ومعاقبة الجناة".

وتعتقل جماعة الحوثي منذ يونيو/ حزيران 2015، في سجونها بالعاصمة صنعاء الخاضعة تحت سيطرتها العديد من الصحفيين، من دون الإعلان عن الاتهامات الموجهة إليهم، غير أنها سبق واتهمت صحفيين آخرين بـ"التخابر" مع قوات التحالف العربي.