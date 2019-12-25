الضالع.. الجيش يفض اشتباكات قبلية في مريس ويحذر من محاولة العبث بأمن المنطقة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019
الضالع - الخليج 365
أوقفت القوات المشتركة في مريس بالقوة، اشتباكات عنيفة بين بين قبيلتين في عزلة عساف، على خلفية قضية قتل، قبل عدة أشهر.
وقال مصدر عسكري ميداني، إن وحدة عسكرية أوقفت الاشتباكات بين بني العدار وبني شريف في قرية سعده، ما أسفر عن سقوط شهيد وجريح من القوات من أجل إخماد تلك الفتنة.
وأكد المصدر أن القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني ستضرب بيد من حديد كل من يحاول العبث بالأمن والإستقرار في منطقة مريس، التي قدمت الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الثورة والجمهورية واستعادة الدولة.
يشار إلى أن اشتباكات تجري بين القبيلتين من حين لآخر على خلفية مقتل الشيخ عبدالله الأفرم، شيخ قبيلة العدار، وتجددت صباح اليوم بشكل عنيف، اضطر خلالها الجيش للتدخل لإيقاف الحرب ووأد الفتنة.
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