شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحديدة.. نزوح عشرات الأسر من مديرية "الحَوَك" نتيجة قصف الحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 نزح عشرات الأسر من قرى مديرية الحَوَك بمحافظة الحديدة غربي اليمن جراء القصف العنيف لمليشيا الحوثي.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة إن مليشيات الحوثي أمطرت الأحياء السكنية بالقذائف المدفعية وبالأسلحة الثقيلة بشكل هستيري ما أدى إلى نزوح عشرات الأسر إلى مناطق أكثر أمنا. Advertisements وأشار إلى أن العائلات نزحت من حي منظر التابع لمديرية الحَوَك نحو مديرية الخوخة. ويوم أمس الثلاثاء، قالت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة إن الأسبوع الماضي شهد حالات نزوح في محافظتي الجوف والحديدة بسبب زيادة الصراع في تلك المحافظات. وتمارس مليشيا الحوثي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي بشكل متكرر والذي تشرف عليه لجنة أممية أُنشئت لتنسيق إعادة الانتشار في الحُديدة، بموجب الاتفاق الموقع في العاصمة السويدية ستوكهولم، يوم 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

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