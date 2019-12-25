محافظ سقطرى: الأدب السقطري جزاء لا يتجزأ من الثقافة والتراث اليمني الأصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

الخليج 365 - سقطرى

أكد محافظ محافظة ارخبيل سقطرى رمزي محروس، أهمية انشاء جمعية للشعر والأدب السقطري، باعتباره جزء من الثقافة والتراث اليمني الأصيل.

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وشدد خلال حضوره حفل جمعية سقطرى للشعر والادب السقطري، على ضرورة التمسك والاعتناء بالأدب والشعر السقطري المتوارث عبر الأجيال، مشيرا الى حرص السلطة المحلية على دعم قطاع الثقافة بمختلف مجالاتها وبما يهدف الى صون التراث السقطرى والحفاظ على هويته ولغته.

وأشار الى ان مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، أدرجت اللغتين السقطرية والمهرية ضمن المنهج التعليمي، وتم اعتماد انشاء مركز مختص ومشترك للغتين المهرية والسقطرية.