في إطار اللقاءات الجنوبية المستمرة.. لقاء يجمع بين "حيدر العطاس" ورئيس تجمع القوى المدنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

الخليج 365

في إطار اللقاءات الجنوبية المستمرة للوصول الى لملمة الصف الجنوبي وإيجاد ممثل جنوبي توافقي التقى اليوم الأربعاء في القاهرة القيادي الجنوبي دولة الرئيس المهندس حيدر أبوبكر العطاس مستشار رئيس الجمهورية والقيادي في الحراك الجنوبي عبد الكريم سالم السعدي رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية.



وقد ركز اللقاء على مناقشة مستجدات الساحة اليمنية عامة والجنوبية بشكل خاص في ظل ماتمخض عنه اتفاق الرياض ومالحقه من لقاءات محلية وإقليمية ودولية تصب في ذات الاتجاه وفي ظل الجهود التي يبذلها الجميع وفي مقدمتهم السيد المهندس حيدر العطاس للوصول إلى صيغة توافقية يجتمع عليها الجنوبيون .

Advertisements

وقد اتفق الجميع على ضرورة توحيد الجهود للوصول إلى توافق جنوبي لما يشكله من أهمية كشرط أساسي يقنع المجتمع الدولي بالتعاطي الإيجابي مع الجنوب وقضيته ويحافظ على ما حققته القضية الجنوبية من نجاحات في سياق معركتها السياسية في إثبات الحق الجنوبي..

وقد أشاد السعدي بالجهود الإيجابية الطيبة التي يبذلها دولة الرئيس العطاس وطالب جميع الاطراف الجنوبية بضرورة الاستجابة للنداءات الجنوبية وتغليب مصلحة الجنوب وقضيته ..

وفي الختام خرج اللقاء بالاتفاق على مواصلة الجهود واللقاءات وفتح قنوات الاتصال مع كافة الأطراف الجنوبية لخلق تقاربات تصب في خدمة الهدف المنشود .