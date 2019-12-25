النائب العام يصدر قرارا بإعادة ولاية وكيل نيابة المخا إلى ما كانت عليه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

المخا - الخليج 365

أصدر النائب العام الدكتور علي الاعوش القرار رقم ( ٢٧ ) لعام ٢٠١٩م بإعادة ولاية نيابة المخا الى ماكانت عليه قبل صدور القرار ( ٢٢ ) لعام ٢٠١٩م مطلع الشهر الجاري.

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جاء ذلك بناء على تواصل محافظ محافظة تعز الاستاذ نبيل شمسان مع النائب العام وطلبه باعادة النظر في القرار رقم 22 لسنة 2019 والذي قضى بضم ولاية نيابة المخا في التصرف بالقضايا ضمن مديريات محافظة الحديدة.

وقدم المحافظ شمسان شكره وتقديره للنائب العام على تفهمه لحساسية الوضع والظروف التي تمر بها المحافظة في الوقت الراهن واصداره للقرار الجديد واعادة الامور الى ماكانت عليه سابقا.