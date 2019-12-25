بالصور.. مسؤول بتعز يناقش مستوى الإنجاز وتقييم الأداء للعام 2019 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

تعز - الخليج 365

ناقش وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي في اجتماعه بمدراء عموم إدارات ديوان عام المحافظة، مستوى الإنجازات التي تحققت في إدارات الديوان خلال العام 2019 م.



وأكد وكيل أول في الاجتماع على اهمية رفع التقرير السنوي والتفصيلي لاعمال وانجازات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية بالمحافظة لعام 2019 م وان تكون البداية بتقارير وانجازات ادارات الديوان باعتبارها الاساس او الواجهة الرئيسية للسلطة المحلية.

وناقش الاجتماع اعداد الخطط اللازمة لرفع مستوى الأداء خلال العام الجديد 2020 وتقييم الاعمال السابقة ومعالجة الاشكالات والصعوبات والاختلالات الادارية التي اثرت على اداء العمل خلال الفترة الماضية.

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كما ناقش الاجتماع الاحتياجات الهامة لمكاتب ادارات الديوان والنفقات التشغيلية التي تمكنها من تسيير اعمالها والرفع بها ضمن موازنة السلطة المحلية للعام 2020م .

ووجه وكيل اول بمتابعة التقارير السنوية للسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية وعرض مستوى الانجاز فيها بالارقام لتقييم عمل تلك المكاتب ومقارنتها بالاعوام الماضية واتخاذ الاجراءات والقرارات الرامية لتحسين ادائها لمافيه المصلحة العامة.

وحث المخلافي على مزيد من بذل الجهود والعمل كفريق واحد وان يكون العام الجديد عام الانجازات ومعالجة الاختلالات الادارية ورفع مستوى تحسين الايردات وزيادة الاهتمام بتوفير الخدمات للمواطنين في عدد من المجالات المختلفة.