البحسني يرأس اجتماعا موسعا لمناقشة الخطط التدريبية العسكرية للعام الجديد 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

رأس محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم اجتماعا موسعا ضم القادة والضباط ورؤساء الشعب بقيادة المنطقة العسكرية الثانية لمناقشة الخطط التدريبية العسكرية للعام الميلادي الجديد 2020م.



وفي مستهل الاجتماع قرأ المجتمعون الفاتحة على روح الفقيد العميد علي عوض العليي رئيس شعبة النقل بالمنطقة العسكرية الثانية الذي وافته المنية بالعاصمة المصرية القاهرة، موضحا بأن العام التدريبي الجديد لضباط وصف ضباط وأفراد المنطقة العسكرية الثانية في كافة الألوية والمواقع العسكرية يجب أن يكون عاما متميزا ومختلفا عن السنوات الماضية ويتم التركيز فيه على رفع الروح المعنوية والتأكيد على الإنضباط والتحلي بالأخلاق العالية والحفاظ على الممتلكات العامة.

Advertisements

وأشار القائد البحسني في كلمته إلى ضرورة استشعار خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد بشكل عام وصعوبتها وحساسيتها لاسيما وأن الوطن لازال يشهد حربا مع الانقلابين الحوثيين والجماعات الارهابية المسلحة لذلك يجب بإستمرار رفع درجة الجاهزية والاستعداد لأي طارئ قد يحدث في أي وقت وإفشال كل المخططات الخبيثة الهادفة لزعزعة الأمن والإستقرار الذي تحقق بفضل تضحيات أبناء حضرموت الذين دفعوا دماؤهم رخيصة في سبيل تحقيق هذا الاستقرار الذي تشهده المحافظة وأشاد به كل من زارها واطلع على تجربتها العسكرية والأمنية عن كثب.

ووجه قائد المنطقة العسكرية الثانية بإيلاء مدرسة الفقيد اللواء الركن علي سعيد عبيد الحيقي للقتال أهمية قصوى والبدء في ممارسة عملها خلال العام القادم 2020م بعد أن تم استكمال الجزء الأكبر من الأعمال الإنشائية الخاصة بها.

حضر الاجتماع أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان الجوهي ورئيس عمليات المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عمر بادبيس ورؤساء الشعب وعدد من الضباط بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.