شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة لكل اليمنيين.. دولة عظمى ترد على قرار أمريكا.. ويصدر رئيسها مرسوماً يسمح بحصول «اليمنيين» على جنسيتها..!؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements علن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الأربعاء, إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية، لفئات محددة من مواطني سوريا وأوكرانيا والعراق واليمن وأفغانستان.

وفقا لموقع “روسيا اليوم” يتضمن المرسوم منح الجنسية الروسية لمواطني سوريا والعراق واليمن وأفغانستان المولودين على أراضي جمهورية روسيا الاشتراكية السوفيتية، والذين كانوا يحملون سابقا الجنسية السوفيتية وأطفالهم بمن فيهم بالتبني، وأزواجهم وآبائهم.

من موقع "صوت اليمن"

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