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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو ... شاب سعودي يكسر حاجز الخوف من داخل المملكة .. يوجه رسالة شديدة اللهجة لبن سلمان (والسبب الحد الجنوبي مع اليمن).. "فيديو صادم"

أثار شاب سعودي، ضجة بالمملكة العربية السعودية، بعدما وجه رسالة شديدة اللهجة لولي العهد محمد بن سلمان طالب طالبه فيها بالإفراج فورا عن الشيخ فيصل بن سلطان بن حميد.

وقال الشاب عبد الله بن حمد النفيعي في مقطع الذي تداوله نشطاءمواقع التواصل الاجتماعي: "هذا طلب لابن سلمان، أو أمر، أو نصيحة للإفراج عن الشيخ بن حميد".

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ورد للتو ... شاب سعودي يكسر حاجز الخوف من داخل المملكة .. يوجه رسالة شديدة اللهجة لبن سلمان (والسبب الحد الجنوبي مع اليمن).. "فيديو صادم"

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وتابع: "سجن شيخ عتيبة، أثر على معنويات رجالنا على الحد الجنوبي، وهو مسجون بلا تهمة".

والشيخ فيصل هو واحد من كبار أمراء قبيلة عتيبة، وهي من كبرى قبائل السعودية عددا، واعتقال بسبب تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، لانتقاده هيئة الترفيه، وإنفاق الملايين من الأموال على فعاليات ترفيهية في ظل تحول الشعب السعودي إلى شعب يعيش على القروش وفق قوله.