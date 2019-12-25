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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون خطيبة خاشقجي التركية ‘‘خديجة جنكيز’’ شاهدوا ما حدث لها اليوم بعد عام كامل من القهر

أسفت خطيبة الصحافي السعودي الراحل جمال خاشقجي، اليوم الثلاثاء، لقرار اتحاد كرة القدم الإيطالي بلعب مباراة كبرى في السعودية. ومن المقرر إقامة كأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ولاتسيو، يوم الأحد المقبل، في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل ..فاجعة الموت تألم عمان .. السلطان قابوس في ذمة الله .. والديوان السلطاني يصدر بيان عاجل وهام لكل ابناء الشعب العماني ورد للتو ... شاب سعودي يكسر حاجز الخوف من داخل المملكة .. يوجه رسالة شديدة اللهجة لبن سلمان (والسبب الحد الجنوبي مع اليمن).. "فيديو صادم" هل تذكرون خطيبة خاشقجي التركية ‘‘خديجة جنكيز’’ شاهدوا ما حدث لها اليوم بعد عام كامل من القهر( تفاصيل صادمة) وردنا الان... جماعة الحوثيين يهينون عملات الشرعية شاهد الأوراق النقدية الجديدة في صنعاء تتحول الى لعبة ”اونو”.. (شاهد صور صادمة) مسؤول استخباراتي أمريكي يكشف مفاجأة صادمة بشأن تبرئة سعود القحطاني من قتل "خاشقجي" صدمة لكل المغتربين اليمنيين من الرجال والنساء..3 مغتربين يمنيين في السعودية يسببون الحرج للجالية اليمنية ويقومون بهذا العمل الفاضح والمحرم شرعا..شاهد فعلتهم القبيحة Advertisements هل تذكرون الفنانة الصغيرة "حلا الترك"..شاهدو كيف اصبحت مثيرة وفاتنة بعد ان بلغت سن ال18 وتزوجت.. والمفاجأة من هو العريس !؟ (شاهد 3 صور مثيرة) شاهد الفيديو الفاضح والمخل الذي يكشف كل مفاتن هيفاء وهبي والمناطق الحساسة من جسدها وجعلها ضمن لائحة أجمل نساء العالم (فيديو خادش للحياء ) وردنا الان...وزارة العدل السعودية تعلن رسميا السماح بالزواج من سعوديات لأبناء هذه الجنسية وبشروط سهلة وميسرة وتحذر المحاكم والقضاة من تحرير عقود نكاح لهذه الفئة وزير الدفاع المقدشي يصاب بالرعب والهلع من الامارات ويقدم على هذه الخطوة التي سببت صدمة كبيرة للجنرال الاحمر..شاهد ما فعله المقدشي ليرضي الاماراتيين رغد صدام حسين وكل انصار والدها يذرفون دموع الفرح بعد الاعلان رسميا عن هذا الامر الخطير من عاصمة دولة عظمى ( شاهد 2 صور اثلجت صدور العراقيين ) وتقام المباراة في المملكة العربية السعودية للمرة الثانية على التوالي، حيث إقيمت مباراة كأس السوبر لعام 2018 في جدة. وقالت خديجة جنكيز في إشارة إلى السعودية “أنا شخصياً أشعر بالحزن الشديد الآن لأن كرة القدم تستخدم للترويج لهذا المكان”. سعوديون اعتبروا تصريحها، تعرضا لسمعة المملكة أمام المجتمع الدولي. يشار إلى أن خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 2018عندما توجه إلى هناك لاستخراج اوراق للزواج من جانكيز. وأشارت استنتاجات وكالة الاستخبارات الأمريكية “سي آي إيه” إلى تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قتل خاشقجي. (د ب أ)

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