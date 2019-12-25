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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان... جماعة الحوثيين يهينون عملات الشرعية شاهد الأوراق النقدية الجديدة في صنعاء تتحول الى لعبة ”اونو”.. (شاهد صور صادمة)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاشخاص في العاصمة صنعاء يلعبون بالأوراق النقدية الجديدة لعبة "اونو" .

وقال الاشخاص الذين ظهروا في مقطع الفيديو والذي رصده "المشهد اليمني "" ان لديهم اوراق نقدية من العملة الجديدة ولكن جميع المحلات ومراكز البيع رفضوا التعامل بها حتى محلات الصرافة , مما دفعهم الى اللعب بها لعبة الاونو .

وعلق ناشطون على المقطع ان الحوثيون بمنعهم تداول العملات الجديدة الصادرة من قبل الحكومة الشرعية ارادوا بقرارهم اهانة العملة اليمنية الصادرة من الحكومة الشرعية لمزيد من محاصرة الشعب في معيشته.

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وكانت الجماعة الحوثية أعلنت ضمن سعيها لمحاربة الحكومة الشرعية، عن سحب الفئات النقدية المطبوعة حديثاً عبر البنك المركزي في عدن، ومنحت مهلة لمدة شهر للسكان من أجل تسليم ما بحوزتهم من أموال، ومنعتهم من تداولها .

من جهته أكد البنك المركزي في عدن أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المتداولة والمصدرة استناداً الى قانون البنك رقم (14) لسنة 2000م والمعدل بالقانون رقم(21) لسنة 2003م، تعتبر عملةقانونية ملزمة حسب قيمتها الإسمية كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في اليمن، طالما كانت تلك الاوراق النقدية سليمة وخالية من أي عيب أو نقص أو تشويه.

وأهاب البنك المركزي بالمواطنين توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهة غير مخولة قانوناً تستهدف الاضرار بالاقتصاد الوطني وسلب مدخرات المواطنين سواء بإلغاء عملة أو فرض أي وسائل دفع غير مرخصة قانوناً وذلك باستغلال الواقع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد.