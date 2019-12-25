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صنعاء - ياسمين الخيامي - مسؤول استخباراتي أمريكي يكشف مفاجأة صادمة بشأن تبرئة سعود القحطاني من قتل "خاشقجي"

كشف مسؤول استخباراتي أمريكي، مفاجأة صادمة بشأن تبرئة المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، ونائب رئيس الاستخبارات السعودي، أحمد العسيري، من جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.



وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، آدم شيف: "إن "حكم الإعدام بحق 5 مدانين بمقتل خاشقجي محاولة من السعودية لإبعاد القيادة السعودية وعلى رأسها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان عن الجريمة".

ووصف "شيف" -بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية الجريمة بـ"الوحشية"، مشيرًا إلى أن "الرواية السعودية التي تنص على أن العملية تمت عبر عناصر مارقة تخالف الأدلة والتفكير البديهي".



وأضاف: أنه "طلب من مدير الاستخبارات القومية الأمريكية أن يزود الكونغرس بتقرير خلال 30 يومًا، حول المسؤولين الحاليين والسابقين الذين شاركوا أو كانوا على علم مسبق بعملية قتل خاشقجي".

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مسؤول استخباراتي أمريكي يكشف مفاجأة صادمة بشأن تبرئة سعود القحطاني من قتل "خاشقجي"

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وأكد رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، أن "المجلس سيصر على متابعة هذا التقرير وسيواصل المحاربة من أجل تحميل منفذي عملية القتل ومن أمر بتنفيذها المسؤولية".

وختم "شيف" بالإشارة إلى أن "المجلس سيواصل العمل على ضمان عدم إسكات المصلحين الحقيقيين في السعودية من قِبل السلطات السعودية المدعومة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".



وكانت محكمة سعودية، أصدرت أمس حكمًا أوليًّا بإعدام 5 أشخاص (لم تسمهم) من بين 11 مدانًا، كما عاقبت 3 مدانين منهم بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عامًا، وقضت بعقوبة تعزيرية على 3 مدانين آخرين لعدم ثبوت إدانتهم.