محروس: الأدب السقطري جزء من الثقافة والتراث اليمني الأصيل

أكد محافظ محافظة أرخبيل سقطرى رمزي محروس، اليوم الأربعاء، على أهمية إنشاء جمعية للشعر والأدب السقطري، باعتباره جزء من الثقافة والتراث اليمني الأصيل.

وشدد محروس خلال حضوره حفل جمعية سقطرى للشعر والأدب السقطري، على ضرورة التمسك والاعتناء بالأدب والشعر السقطري المتوارث عبر الأجيال.

وأشار إلى أن السلطة المحلية حريصة على دعم قطاع الثقافة بمختلف مجالاتها وبما يهدف إلى صون التراث السقطرى والحفاظ على هويته ولغته.

ولفت إلى أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، أدرجت اللغتين السقطرية والمهرية ضمن المنهج التعليمي، وتم اعتماد إنشاء مركز مختص ومشترك للغتين المهرية والسقطرية.

