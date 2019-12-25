إب: مليشيا الحوثي تصادر أجهزة شبكات "النت" ودعوات إضراب احتجاجية

صادرت مليشيا الحوثي الانقلابية، أجهزة بث شبكات الانترنت المحلية في عدد من شوارع وبلدات مدينة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر خاصة لـ "يمن شباب نت"، إن المليشيا الانقلابية، صادرت عدد من أجهزة البث الخاصة بالشبكات والمنتشرة في شوارع مركز المحافظة ومديرية جبلة، دون عمل محاضر لتلك الأجهزة.



وقال ملاك لشبكات انترنت، إن العملية تتم بعشوائية وبدون وجود أي ضوابط حصر لممتلكاتهم، مرجحين قيام المليشيا بنهبها ومصادرتها بشكل نهائي.



وأكد ملاك الشبكات، أن المليشيا بهذه الخطوة أعلنت حربها على مصدر رزقهم الوحيد، ومصادرة أصول عملهم التي تقدر قيمة بعضها بالملايين.



وتضامناً مع زملائهم واستجابة لدعوات الاضراب من قبل النقابة الوطنية للشبكات، نفذت عدد من الشبكات المحلية في المحافظة، اضراباً جزئياً للتعبير عن رفضها لتلك التعسفات التي تمارسها مليشيات الحوثي بحقهم.



وتأتي هذه التعسفات امتداداً للإجراءات التي بدأتها المليشيا الحوثية في العاصمة صنعاء منذ طلع الشهر الجاري.



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