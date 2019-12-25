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اسعار الريال اليمني امام الدولار الامريكي والريال السعودي اليوم الاربعاء 25 ديسمبر 2019.

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شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الريال اليمني امام الدولار الامريكي والريال السعودي اليوم الاربعاء 25 ديسمبر 2019. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أاسعار العملات 

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الريال السعودي 153
الدولار الأمريكي 580

بيع
الريال السعودي 154
الدولار الأمريكي 585

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كانت هذه تفاصيل خبر اسعار الريال اليمني امام الدولار الامريكي والريال السعودي اليوم الاربعاء 25 ديسمبر 2019. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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