شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الريال اليمني امام الدولار الامريكي والريال السعودي اليوم الاربعاء 25 ديسمبر 2019. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أاسعار العملات شراء جديد "الخليج 365" Advertisements الريال السعودي 153

الدولار الأمريكي 580 بيع

الريال السعودي 154

الدولار الأمريكي 585

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