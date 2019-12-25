رئيس شعبة الهندسة العسكرية يلقي محاضرة للطلبة بكلية الشرطة العسكرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

القى العميد صالح هيثم المحضار رئيس شعبة الهندسة العسكرية محاضرة لمنتسبي كلية الشرطة العسكرية في صباح اليوم الاربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩م وفي استقباله عددا من القادة العسكريين.



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واحتوت المحاضرة على شرح مفصل من قبل العميد المحضار في معرفة أنواع العبوات والالغام وماتحتويه من مواد متفجرة تستخدمها العناصر الارهابية .

كما تطرق العميد المحضار خلال المحاضرة في كيفية التعامل مع الالغام والمتفجرات وطرق تفكيكها و إكتشافها أثناء التفتيش , مشددآ على ضرورة أخذ الحيطة والحذر للوقاية والسلامة منها.

وفي نهاية المحاضرة تم فتح باب النقاش والتساؤولات لمنتسبي الكلية وتم الرد عليها من قبل العميد صالح المحضار .