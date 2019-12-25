قافلة مساعدات إماراتية جديدة لأهالي النخيلة في الساحل الغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية، هيئة الهلال الأحمر، قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى منطقة النخيلة بمديرية الدريهمي محافظة الحديدة ضمن برنامج الإستجابة الإنسانية المتواصل.



وشملت المساعدات سلال غذائية متكاملة لأكثر من 300 أسرة موزعة على قرية النخيلة والتجمعات السكانية الأخرى في محيطها.

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وتستهدف المساعدات الغذائية الإماراتية الأسر النازحة، في المقام الأول يليها الأسر الفقيرة على طول امتداد مديريات الساحل الغربي.

وعبر المستفيدون عن سعادتهم بتدفق المساعدات الغذائية شاكرين لدولة الإمارات العربية المتحدة مبادراتها الإنسانية والتي وصلت ولا تزال تصل كل نازح ومحتاج في ظل ظروف استثنائية وانعدام سبل العيش.

يشار إلى أن المساعدات الغذائية الإماراتية بلغت منذ بداية العام الجاري أكثر من 3370 سلة.

وتعتمد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على مسح دقيق ومتجدد من قبل مختصين وبالتعاون مع الشخصيات الإجتماعية ومواطنين لضمان وصول المساعدات لمحتاجيها على طول إمتداد الساحل الغربي.