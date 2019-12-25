الصيعري يعزي في وفاة العميد علي عوض العليي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

بعث الشيخ محمد بن جربوع الصيعري وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الصحراء ، بالعزاء والمواساة ، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى العميد علي عوض العليي رئيس شعبة النقل بقيادة المنطقة العسكرية الثانية الذي وافته المنية بجمهورية مصر العربية.

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وأشار الشيخ بن جربوع الصيعري إلى أن حضرموت فقدت برحيل العميد علي عوض العليي احد القيادات العسكرية الفذة التي لها إسهامات في البناء العسكري وخاصة إنشاء النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية.

وتقدم الشيخ بن جربوع الصيعري بتعازيه ومواساته بهذا المصاب الجلل إلى أولاد الفقيد وأهله وأٌقربائه وزملائه كافة، سائلًا الله العلى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه الفردوس الأعلى في الجنة وأن يعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.. وأن يجعل هذا المصاب آخر أحزانهم، وألا يريهم مكروها بعده