مديرة شركة الخطوط الجوية اليمنية في زيارة لمصنع الماهر للأوكسجين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019
الخليج 365 - سيئون
قامت كفاح عبدالله احمد عمر مديرۃ شركة الخطوط الجوية اليمنية، بزيارۃ لمصنع الماهر للأوكسجين في سيئون ، وذلك للتعرف علی طريقة تعبئة الأوكسجين والاستفاده منه في استخدامه للمرضى من الركاب في الطائرات في حال حدوث حالات ضيق تنفس ، أو وجود حالات ربو مزمن او امراض القلب ؛ مسافرة على متن الطائرة ، والحالات الطارئة.
حيث كان في استقبالها أمين سالم بازياد ، مدير مصنع الماهر للاوكسجين ، بمعية كلا من : علي أحمد الجرافي ، مفتش إدارۃ الرقابة والجودۃ ، والمهندس محمد صالح الكاف ، مشرف الصيانة في المطار ، حيث طافوا جميعا بأروقة المصنع معرفين كفاح ، بطريقة تعبئة الأوكسجين ومن ثم نقله لاستخدامه في مجالات مجتمعية متعددة.
رافق مديرة شركة الخطوط الجوية اليمنية في الزيارة محمد أبوبكر الحبشي ، المدير المالي لشركة الخطوط الجوية اليمنية منطقة سيئون.
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