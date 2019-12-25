توقيع اتفاقية عمل بين المركز الوطني للاورام بوادي حضرموت ومؤسسة صدى الوادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

وقع اليوم بمدينة سيئون محافظة حضرموت التوقيع على مذكرة اتفاقية عمل بين المركز الوطني لعلاج الاورام السرطانية بوادي وصحراء حضرموت ومؤسسة صدى الوادي الاعلامية، تقضي إلى القيام بتنفيذ حملات توعوية إعلامية بمخاطر الإصابة بالأمراض السرطانية.



وشملت الاتفاقية أضافة إلى الحملات إعلامية كذلك النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجهود المركز الرامية لخدمة المجتمع والمرضى والبروشورات والمصلقات ، وإقامة عدد من البرامج والأفلام القصيرة وتعميمها على المواقع والقنوات الاخبارية ، إضافة لنشر أخباري الكتروني بشكل مستمر بالتعاون مع موقع صدى الوادي الاخباري التابع للمؤسسة.

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وأشاد مدير المركز الوطني لعلاج الاورام السرطانية بالوادي والصحراء الدكتور "هشام حداد بن سميط" بدور الاعلام في الوقت الراهن لما يخلقه من حراك مجتمعي وصحي على كافة افراد المجتمع، مضيفاً أن الاتفاقية ستساهم بالتعريف للمركز في وسائل الإعلام بالدور والخدمات التي يقدمها المركز للمرضى والمترددين عليه للفحوصات وغيرها من الاستشارات للجميع ، وكذلك تسهيل وصول المعلومات إلى المواطنين في مختلف محافظات البلاد للوقاية منه ، لافتاً الى الجهد الكبير الذي تبذله مؤسسة صدى الوادي الاعلامية فيما يخدم المجتمع واقامتها لعدد من البرامج والأفلام.

في حين، ثمن رئيس مؤسسة صدى الوادي الاعلامية "مهدي المنصوري" بالدور الكبير الذي يبذله طاقم المركز في خدمة مرضى السرطان، مشيراً أن الهدف من الاتفاقية توعية المجتمع بضرورة الحفاظ على صحتهم وتوعيتهم بضرورة الابتعاد عن مسببات مرض السرطان، مضيفاً ان الاتفاقية ستفتح افاق جديدة مع مختلف المكونات الاعلامية والجهات ذات العلاقة للعمل مع المركز فيما يهم صحة الانسان.

وعمّد الاتفاقية عن طرف مركز الاروام السرطانية مدير المركز وعن مؤسسة صدى الوادي رئيسها بحضور المشرف الفني والاداري بالمركز الدكتور مصطفى باحميد و إعلام المركز والمؤسسة.