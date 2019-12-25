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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي جنوبي يكشف عن تحركات مريبة لحزب الإصلاح في سقطرى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
كشف الناشط الجنوبي، أحمد الربيزي، عن تحركات مريبة لعناصر حزب الإصلاح، في أرخبيل جزيرة سقطرى .
وقال الربيزي في تغريدة له بتويتر، "ذكرت مصادر محلية في سقطرى الى وجود تحركات مريبة تقوم بها قيادات عسكرية تابعة لحزب الإصلاح الإخونجي، في مأرب تجاه عسكرة أرخبيل سقطرى" .
وأضاف أن المصادر أفادت ان عناصر الإرهاب في مأرب تعتزم إرسال فريق عسكري من مأرب لزعزعة الأمن في سقطرى وطالبت أهالي سقطري بالتصدي لمحاولاتهم الخبيثة.
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