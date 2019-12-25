دراسة دولية حديثة تفجر مفاجأة غير متوقعة.. هذا ما يحدث في جسمك حين تتناول حبة فياجرا واحدة فقط

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عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements راسة دولية حديثة تفجر مفاجأة غير متوقعة.. هذا ما يحدث في جسمك حين تتناول حبة فياجرا واحدة فقط

بالرغم من كون العديد من الأشخاص على دراية تامة بالغرض الرئيسي من استخدام المنشط الجنسي الأشهر للرجال "فياجرا"، إلا أن القليل يعرف كيفية عمل هذا المنشط بشكل رئيسي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطاني، فإن دراسة طبية استطاعت أن تلخص مراحل عمل المنشط الجنسي للرجال منذ تناوله وحتى بعد إتمام العلاقة الجنسية، حيث قالت إن في الدقائق الـ 12 الأولى يتم امتصاص الدواء بسرعة في الدم، وهو ما يساهم في الانتصاب القوي والسريع، لاسيما وأنه يعمل على توسيع جدران الأوعية الدموية في القضيب ليسمح بمزيد من تدفق الدماء داخل الأوعية.



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