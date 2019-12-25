شاهد اسم وصوره ... يصف هادي والحكومة بالفساد ... شاهد قيادي بارز في حزب المؤتمر يدعو للتحالف مع الحوثيين من جديد

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عدن - ياسمين التهامي - دعا القيادي الجنوبي في المؤتمر الشعبي العام، ياسر اليماني، إلى التحالف مع الحوثيين والتخلي عن التمسك، بالرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة الشرعية، التي وصفها بالفساد والعاجزة عن صناعة القرار.
وقال اليماني في مقطع فيديوله على "فيسبوك" إن الحكومة فاسدة وعلى اليمنيين أن يغسلوا أيديهم من عودة “الشرعية” أو الرئيس هادي إلى اليمن.
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وأضاف اليماني، أن الرئيس هادي قد خذل اليمن ومشروع الدولة، ووقع على الاتفاق مع المجلس الانتقالي الذي يسعى لتقسيم اليمن، حد تعبيره.
وقال اليماني مخاطباً زعيم جماعة الحوثي "عبدالملك الحوثي"، عليك أن تقدم مشروع واضح وصريح يشمل جميع اليمنيين ليتحالفوا معك".
وأشار إلى أن إعلان الحوثي مشروع شامل سيعمل على طرد ما وصفة بالاحتلال الإماراتي وإنهاء فساد الحكومة الشرعية، مقابل اصطفاف باقي اليمنيين إلى جانب الحوثي لتثبيت هذا المشروع.
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