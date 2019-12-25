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الربع يسخر من حزب المؤتمر

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عدن - ياسمين التهامي - سخر الإعلامي اليمني محمد الربع من حزب المؤتمر الشعبي العام عقب تضامن عدد من قياداته مع توجان البخيتي وقضيتها مع المدرسة الاردنية.

 

 

 

جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وقال الربع في تغريدة ساخرة وضع فيها صور عدد من التغريدات لقيادات عليا في الحزب ان المؤتمر عائد وبقوة الى الساحة ومن خلال اهم واكبر القضايا الوطنية التي تهم الوطن والمواطن.

 

وأضاف الربع في تغريدته ان الحزب لم ينتفض لسقوط الدولة ولا لسقوط صالح قتيلا وكلن  لما هو أهم وأعظم وهو " إجتماع طارئ للجنة الدائمة لتوجان_الشعبي_العام وقريبا نسمع غضبهم الجارف مع مهند الرديني".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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