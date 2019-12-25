شكرا لقرائتكم خبر عن الربع يسخر من حزب المؤتمر والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - سخر الإعلامي اليمني محمد الربع من حزب المؤتمر الشعبي العام عقب تضامن عدد من قياداته مع توجان البخيتي وقضيتها مع المدرسة الاردنية.
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وقال الربع في تغريدة ساخرة وضع فيها صور عدد من التغريدات لقيادات عليا في الحزب ان المؤتمر عائد وبقوة الى الساحة ومن خلال اهم واكبر القضايا الوطنية التي تهم الوطن والمواطن.
وأضاف الربع في تغريدته ان الحزب لم ينتفض لسقوط الدولة ولا لسقوط صالح قتيلا وكلن لما هو أهم وأعظم وهو " إجتماع طارئ للجنة الدائمة لتوجان_الشعبي_العام وقريبا نسمع غضبهم الجارف مع مهند الرديني".
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