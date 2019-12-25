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عدن - ياسمين التهامي - يقضي على وزنك الزائد ... مشروب بسيط يعالج أمراض الكبد ويحميك من الإصابة بالسرطان

يشتهر الكركديه (بالإنجليزية: Hibiscus) بزهوره الكبيرة والملونة التي توجد باللون الأحمر، والأصفر، والأبيض، والخوخي، ويعتبر الكركديه الأحمر النوع الأكثر شيوعاً واستخداماً، ويمكن استخدام زهور الكركديه كزينة للحديقة، كما أنَّه يمتلك مجموعة من الاستخدامات العلاجية، وغالباً ما يتم استخدامه على شكل مكملات غذائية أو على شكل شاي وهو مشروب يُصنع من أوراق وزهور الكركديه المجففة، ويتميز مشروب الكركديه بطعمه اللاذع، وقد استخدم من قبل الحضارات القديمة كالحضارة المصرية، والإفريقية، والإيرانية لعلاج مجموعة من الحالات الصحية.

فوائد مشروب الكركديه

جديد اب برس :

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يتم تحضير مشروب الكركديه عن طريق نقع زهور الكركديه في الماء المغلي مدة خمس دقائق، ويمكن الاستمتاع بشربه ساخناً أو بارداً، ويتميز الكركديه باحتوائه على مجموعة من المركبات الغذائية المهمّة التي تُكسب الجسم الكثير من الفوائد الصحيّة.

ومن فوائد مشروب الكركديه نذكر ما يأتي:

مصدر غني بمضادات الأكسدة: وهي جزيئات تساعد على محاربة أضرار الجذور الحرة (بالإنجليزية: Free radicals) التي تسبب تلف خلايا الجسم، وبالتالي يمكن أن يساعد الكركديه على الوقاية من الأضرار والأمراض الناجمة عن تراكم الجذور الحرة داخل الجسم لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

خفض ضغط الدم: حيث يعتبر ارتفاع ضغط الدم أحد عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، فقد وجدت عدة دراسات أنّ مشروب الكركديه يمكن أنّ يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع؛ حيث يساعد استهلاكه بشكل منتظم على خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

خفض مستويات الدهون: فقد أشارت الدراسات إلى أنّ مشروب الكركديه قد يساعد على خفض مستويات الدهون في الدم والتي تعتبر عامل خطر لأمراض القلب، وقد بينت إحدى الدراسات أنَّه يخفض مستويات الكولسترول والدهون الثلاثية عند مرضى السكري ومتلازمة الأيض (بالإنجليزية: Metabolic syndrome).

تعزيز صحة الكبد: فقد بينت الدراسات أنّ مستخلص الكركديه قد يساعد على أداء الكبد لوظائفه بكفاءة عالية؛ حيث إنَّه يمكن أن يساعد على زيادة مستوى الإنزيمات المسؤولة عن إزالة السموم الناتجة عن الأدوية، بالإضافة إلى تقليل خطر الإصابة بتليف الكبد، والكبد الدهني (بالإنجليزية: Fatty liver).

فقدان الوزن: فقد أشارت عدة دراسات إلى أنّ مشروب الكركديه يمكن أن يساعد على فقدان الوزن، والتخلص من الدهون الزائدة، والوقاية من السمنة.

التقليل من خطر الإصابة بالسرطان: حيث يحتوي مشروب الكركديه على مركبات البوليفينول (بالإنجليزية: Polyphenols) التي تمتلك خصائص قوية مضادة للسرطان، وقد أثبتت العديد من الدراسات المخبرية أنَّ مستخلص الكركديه يساعد على تقليل نمو وانتشار الخلايا السرطانية في البلازما، والفم، والبروستات، والمعدة، ولكنَّ هذه الدراسات غير كافية لإثبات هذه الفائدة على الجسم البشري.

مكافحة البكتيريا والعدوى البكتيرية: إذ يمكن أن يساعد الكركديه على مكافحة بعض أنواع الالتهابات البكتيرية.

ملحوظة: معظم الأبحاث والدراسات الحالية على الكركديه تقتصر على الدراسات الأنبوبية (بالإنجليزية: Test-tube studies)، والدراسات على الحيوانات باستخدام كميات كبيرة من مستخلص الكركديه، لذا توجد حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد كيفية تطبيق هذه الفوائد والاستفادة منها بالنسبة للأشخاص الذين يستهلكون مشروب الكركديه.

أضرار مشروب الكركديه ومحاذير استخدامه

يعتبر مشروب الكركديه آمناً بالنسبة لمعظم الأشخاص، وذلك عند استهلاكه بالكميات المعتدلة، وعلى الرغم من ذلك توجد بعض الاستثناءات لفئات معينة من الأشخاص، وفي هذه الحالة يجب الانتباه وأخذ الحيطة عند استهلاكه لتجنب الإصابة بالتأثيرات الجانبية المحتملة، والنقاط الآتية تبين بعض أضرار مشروب الكركديه ومحاذير استخدامه:

يعتبر الكركديه غير آمن للاستهلاك خلال فترة الحمل؛ حيث إنَّه يمكن أن يزيد خطر الإصابة بالإجهاض (بالإنجليزية: Miscarriage)، كما ينصح بالبقاء على الجانب الآمن وتجنب استهلاكه خلال فترة الرضاعة، ومن التأثيرات الجانبية التي يمكن أن يسببها مشروب الكركديه خلال فترة الحمل: اضطراب وألم مؤقت في المعدة. الإصابة بالغازات. الإمساك. الغثيان. التبول المؤلم. الصداع. طنين الأذن.

يمكن أن يقلل مستويات السكر في الدم، لذا قد يحتاج مرضى السكري إلى تعديل جرعة الأدوية المستخدمة للسكري من قبل الطبيب. يمكن أن يؤدي استهلاكه إلى انخفاض ضغط الدم بشكل كبير جداً عند الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم.

يمكن أن يؤثر على مستويات السكر في الدم ويؤدي إلى صعوبة السيطرة على المستويات الطبيعية أثناء العمليات الجراحية وبعدها، لذا ينصح بالتوقف عن استخدامه قبل أسبوعين على الأقل من موعد الجراحة المقرر.

يمكن أن يؤدي استهلاكه بجرعات عالية جداً مثل المكملات الغذائية إلى الإضرار بصحة الكبد. يمكن أن يحتوي شاي الكركديه على الألومنيوم، والحديد، والبوتاسيوم، والمنغنيز، والنيكل، والزنك، والبورون، والمغنيسيوم، والفسفور، وهي معادن يمكن أن تسبب الكميات الكبيرة منها مجموعة من المشاكل والتأثيرات الضارة.

التداخلات الدوائية مع مشروب الكركديه

يمكن أن يتفاعل مشروب الكركديه مع بعض أنواع الأدوية، مما يسبب بعض المشاكل، ومنها نوع من الأدوية المسكنّة للألم؛ فقد يسبب شرب الكركديه قبل تناول هذا الدواء إلى زيادة سرعة تخلص الجسم منه، ولكن توجد حاجة لمزيد من المعلومات لمعرفة ما إذا كان هذا التأثير مصدر قلق كبير على الصحة وتأثير الدواء على الجسم.