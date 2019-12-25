شكرا لمتابعة خبر عن صدمة لكل المغتربين اليمنيين من الرجال والنساء..3 مغتربين يمنيين في السعودية يسببون الحرج للجالية اليمنية ويقومون بهذا العمل الفاضح والمحرم شرعا..شاهد فعلتهم القبيحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - صدمة لكل المغتربين اليمنيين من الرجال والنساء..3 مغتربين يمنيين في السعودية يسببون الحرج للجالية اليمنية ويقومون بهذا العمل الفاضح والمحرم شرعا..شاهد فعلتهم القبيحة

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كانت هذه تفاصيل خبر صدمة لكل المغتربين اليمنيين من الرجال والنساء..3 مغتربين يمنيين في السعودية يسببون الحرج للجالية اليمنية ويقومون بهذا العمل الفاضح والمحرم شرعا..شاهد فعلتهم القبيحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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