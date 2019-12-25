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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان ...عبد الملك لحوثي يتلقى قبل قليل خبر صاعق وكارثي بمعنى الكلمة وابو علي الحاكم يذرف الدموع ويبكي من شدة القهر



لقي 15 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، اليوم، إثر غارات لمقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في صعدة (شمال اليمن).

وقال مصدر ميداني لـ"المشهد الخليجي" إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت حشوداً تابعة لميليشيا الحوثي في جبهة كتاف بمحافظة صعدة.

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وأشار المصدر إلى ان الغارات أدت إلى مصرع 15 من عناصر ميليشيا الحوثي وتدمير عد من الآليات التابعة لهم.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.