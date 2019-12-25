شكرا لمتابعة خبر عن قيادي مؤتمري بارز كان يمتدح الرئيس ويمسح بالزبيدي وولي عهد ابو ظبي البلاط ..شاهد كيف غير بوصلته 180 درجة وصعق هادي بوصف مهين وجارح وغير لائق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - قيادي مؤتمري بارز كان يمتدح الرئيس ويمسح بالزبيدي وولي عهد ابو ظبي البلاط ..شاهد كيف غير بوصلته 180 درجة وصعق هادي بوصف مهين وجارح وغير لائق

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