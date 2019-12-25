أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية ليوم الأربعاء .. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019 خاص_الخليج 365 ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا الأربعاء الموافق 24 ديسمبر 2019، وهي كالتالي:

نقابة الصحفيين تطالب المليشيا بإطلاق سراح الصحفي الصمدي بعد تدهور حالته https://www.elyamnelaraby.com/445095/ أكثر من 1600 إصابة بوباء H1N1 في صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/445098/ اعتقالات واسعة لملاك مطاعم ومخابز بذمار رفضوا ابتزاز المليشيا https://www.elyamnelaraby.com/445100/ تفاقم معاناة السكان في مناطق المليشيا بعد قرار "العُملة" الأخير (استطلاع) https://www.elyamnelaraby.com/445102/ أبرز الأوبئة التي فتكت باليمنيين خلال العام 2019 https://www.elyamnelaraby.com/445107/ تحليق ليلي لطيران استطلاعي في أجواء صنعاء Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/445112/ صحيفة سعودية : الحوثي - خامنئي هما متلازمة الطائفية والإرهاب https://www.elyamnelaraby.com/445114/ الزُبيدي يبحث الوضع الحالي للثقافة والأدب في لحج https://www.elyamnelaraby.com/445119/ قائد معسكر الشعب في عدن ينفي مزاعم إيقاف مرتبات الحزام الأمني https://www.elyamnelaraby.com/445122/ نقابة البنك الأهلي في عدن تقرر عدم التعامل مع نقابة صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/445129/ مقتل وإصابة 20 حوثيا بقصف للجيش في منبه بصعدة https://www.elyamnelaraby.com/445131 دولتان أوروبيتان تطلبان من رعاياهما العاملين مع الأمم المتحدة مغادرة اليمن https://www.elyamnelaraby.com/445138/

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