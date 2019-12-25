مقتل 14 شخصا خلال مواجهات بين الجيش ومسلحين قبليين في الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ الجوف

قتل 14 شخصا، في وقت متأخر من مساء أمس، خلال مواجهات بين وحدات الجيش الوطني ومسلحين قبليين في محافظة الجوف شرقي اليمن.



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وقالت مصادر في السلطة المحلية بالجوف، إن "الاشتباكات اندلعت بين قوات الأمن من جهة وقبليين من آل حزم وآل دايل من جهة أخرى في منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف، على خلفية مقتل زعيم قبلي يدعى الشيخ حسن عياش الحزمي، برصاص جنود خلال قيادته وساطة قبلية لإنهاء نزاع بين الأمن وقبليين".

وتابعت المصادر، إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 8 جنود و6 قبليين، وتمكن خلالها المسلحون من السيطرة على نقاط ومواقع في منطقة اليتمة.

وتشهد مديرية خب والشعف توترا غير مسبوق، في ظل وصول لكلا الطرفين