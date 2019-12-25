شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مفوضية للاجئين توزع ملابس على مئات الأشخاص في ذمار وعمران وصنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019 Advertisements الخليج 365 ـ صنعاء أعلنت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، الأربعاء، كانون الأول 25، 2019، أنها قدمت ملابس شتوية لأكثر من 500 فرد من كبار السن والأطفال في صنعاء وعمران وذمار.

وذكرت المفوضية في بيان لها، أنه سيتم توزيع المزيد من الملابس الدافئة ، مثل السترات والبيجامات ، في عدد من أنحاء اليمن وذلك خلال المراحل المقبلة

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