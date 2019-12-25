نقابة البنك الأهلي في عدن تقرر عدم التعامل مع نقابة صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال معاذ الكعكي، الناطق الرسمي للمجلس التنسيقي لنقابة البنك الأهلي بالعاصمة عدن، على استحداث نقابة للبنك الشمال في فرعه بصنعاء، بأن النقابة أصدرت بياناً يتضمن عدة قرارات هامة ومن بينها عدم التعامل مع نقابة الشمال المستحدثة.



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وقال الكعكي: "تابعنا مؤخراً الأمور الحاصلة في فروع صنعاء والإسلامي والحديدة، وما أقدم عليه أعضاء نقابة تلك الفروع بإعلان انشقاقهم عنا وتشكيلهم مجلس تنسيقي خاص بهم وتشكيل نقابة خاصة بفروع الشمال لا تعترف بالنقابة الرئيسية في العاصمة عدن، وإصدار بيان نقابي يحمل اسم نقابة فروع الشمال بشكل مناطقي وعنصري لم يسبق لنا أن نلتمسه خلال عملنا في البنك وإقحام العمل السياسي بعمل البنك المصرفي حيث ينعكس تأثيره على البنك وتخويف عملائه.

وأشار إلى أن نقابة صنعاء لم تطلع رئاسة النقابةعلى كافة الأمور الحاصلة منذ سيطرة الانقلابيين على تلك الفروع، وقد بدؤوا مسبقا بإلغاء تعاملهم مع عدن وعدم إطلاعنا على ما يدور في فروعهم أو على مطالب ومشاكل الموظفين وبدون أي سبب يذكر، إضافة لعدم استجابتهم للأوامر والتعليمات التي تصدر من رئاسة النقابة والمجلس التنسيقي لهم، في محاولة منهم إلى شق الصف النقابي وتعطيل عمله، وفي موقف واضح وصريح يؤكد على أن لهم مآرب أخرى .

كما قرر البيان الصادر عن نقابة البنك الأهلي بعدن إيقاف التعامل مع نقابة ما تسمى فروع الشمال وعدم الاعتراف بهم كأعضاء للنقابة وإلغاء تمثيلهم لنقابة البنك الأهلي حتى يتراجعوا عما عزموا عليه، "ويمنع منعاً باتاً على موظفي فروعهم التعامل معهم أو تقديم أي رسائل لهم، وعلى موظفي الفروع المعنية التعامل مباشرة مع النقابة في العاصمة عدن، وعلى الإدارة وكافة المسؤولين رفض أية رسائل تصدر من قِبل ما يسمى المجلس التنسيقي لنقابة الفروع الشمالية وعدم الرد عليها، وتكليف العضو النقابي وليد الجنوبي كمسؤول عن موظفي فروع صنعاء، كما نحمل كافة الأعضاء الموقعين على بيان ما يسمى نقابة فروع الشمال المسؤولية الكاملة على ذلك الإجراء الذي اتخذوه وما سوف يترتب عليه".