شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ضاحي خلفان يفاجئ الجميع وينشر تنبؤات مثيرة عن اليمن ودول عربية اخرى للعام 2020 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحول ضاحي خلفان نائب شرطة دبي السابق إلى عراف من جديد، حيث كتب اليوم عدة تدوينات، كاشفا عن نبوءاته في العام المقبل.

وأضاف خلفان : ” 2020 سيشهد علاقات عربية إسرائيلية علنية في عدد من الدول التي لم يسبق لها إعلان ذلك “. وأوضح خلفان في نبوءاته أن 2020 هو ذوبان القيادات الفلسطينية على الصعيد العربي والعالمي، بالإضافة إلى أن ثورة إيران تقطف ثمار اندلاعها.

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وكان خلفان قد كتب سلسلة تدوينات قبل أيام بطريقة السجع عن تكهناته عن أحداث 2020 . وقال حينها : ” 2020 ينتصر شعب العراق.. وتسقط حكومة الوفاق”. وأضاف بلغة السجع: ” 2020 الوضع المعيشي في إيران لا يطاق.. حزب الإصلاح اليمني سيقول قاق..وستحاول أمريكا في هونج كونج محاولة للاختراق”.

ولم يفت خلفان أن يغرد بالسجع أيضا عن الإخوان بالقول : ” 2020 سيقع بين الإخوان ونظام يدعمهم الطلاق.. سيحدث في انصار خداه اليمني كبير شقاق..وسيستمر الوضع لبنانيا في الانزلاق”. مشيرا إلى انه في العام2020 يخرج الزنداني 20 ساحرا…مغسولة ادمغتهم ارهابيا.

وعن مصر: ” 2020 سيكون عاما مميزا في مصر على الإطلاق.. وسيتخلى عن ترامب جميع الرفاق”.