شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : في خطوة مفاجئة ...القوات السعودية تهدد الميسري وتطالبه بمغادرة اليمن بشكل فوري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر مطلعة لـ""الخليج 365"" أن القوات السعودية ومحافظ محافظة المهرة طالبوا وزير الداخلية احمد الميسري بمغادرة المحافظة فورا. وقالت المصادر "أن الميسري رفض المغادرة". جديد "الخليج 365" Advertisements وأوضحت مصادر ""الخليج 365"" :أن القوات السعودية ومحافظ المهرة أبلغا وزير الداخلية احمد المسيري بضرورة مغادرة المحافظة الا انه رفض وهو ما تسبب بتوتر عسكري حاد تشهده المحافظة في هذه اللحظات. تفاصيل اوفى لاحقا..

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