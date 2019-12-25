شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الدفاع المدني في السعودية تحذر كافة المواطنين والمقيمين وعائلاتهم في السعودية من هذا الشيء الخطير الذي سيحدث غدا"بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من النظر لأشعة الشمس غداً الخميس أثناء ظاهرة الكسوف الحلقي النادرة التي تشهدها سماء المملكة . ونبه “الدفاع المدني ” الجميع بعدم النظر للشمس مباشرة ً من الساعة 5:30 وحتى 7: 45 صباحاً ، لسلامة العينين . جديد "الخليج 365" Advertisements وكانت وزارة التعليم قد قررت تأجيل بدء الإخبارات غداً الخميس حتى الساعة التاسعة صباحاً ، حرصاً على صحة البصر للطلاب وعدم إصابتهم بمكروه .

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